La prossima stagione televisiva già sta per iniziare in casa DAZN. La tv streaming, come noto ha completato l’acquisto dei diritti per le prossime stagioni della Serie A. A partire dall’autunno, su DAZN andranno in onda tutte le partite in esclusiva assoluta: soltanto tre match saranno in condivisione con Sky.

DAZN, i costi per gli utenti previsti a partire da Luglio

L’investimento di DAZN sulla Serie A comporta però una conseguenza per tutti gli utenti che desiderano attivare un piano con la tv streaming. La compagnia, infatti, ha previsto un rincaro per gli utenti. A partire dal mese di Luglio, è previsto un aumento dei prezzi.

I costi mensili per i clienti di DAZN prevedono un nuovo listino pari a 29,99 euro. Al prezzo base, sono previste tuttavia alcune distinzioni. In primo luogo, gli abbonati nuovi che andranno ad attivare un nuovo account avranno la garanzia di costo zero per i mesi di Luglio e Agosto con un costo pari a 19,99 euro per il primo anno.

Anche per alcuni già clienti di DAZN è prevista una simile promozione, con il costo dimezzato per la prima stagione della Serie A. La tv streaming continuerà a prevede la visione contemporanea su due dispositivi diversi per uno stesso evento. I dispositivi compatibilità per l’app restano smartphone, tablet, pc, console per videogiochi, smart tv.

Nel corso delle prossime settimane, DAZN lancerà anche delle offerte low cost con TIM. La tv streaming ed il gestore italiano proporranno al pubblico alcuni pacchetti all inclusive con gli eventi sportivi in streaming e la connessione in Fibra ottica.