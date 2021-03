TIM è costantemente presente nel mercato della telefonia, ma da qualche mese a questa parte ha anche proposto delle offerte vantaggiose relative al settore dell’intrattenimento televisivo. A differenza di altri gestori, TIM può contare anche su una sua piattaforma streaming TIMvision. Per la primavera ci sono due promozioni molto convenienti che uniscono TIMvision con altre piattaforme come Netflix, Sky e DAZN.

TIM, le due offerte per la streaming tv con Netflix, Sky e DAZN

La prima delle due promozioni pensate da TIM si chiama Mondo Netflix. Gli utenti che attiveranno quest’offerta avranno libero accesso ai contenuti di TIMvision con la possibilità di integrare questi anche alle serie tv e ai film disponibili sul catalogo di Netflix. Con l’offerta Mondo Netflix, infatti, gli abbonati di TIM avranno la possibilità di attivare un’account per la piattaforma streaming più popolare a costo zero. Il prezzo totale dell’offerta Mondo Netflix è di 12,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre a questa promozione, gli utenti di TIM potranno integrare TIMvision anche con i contenuti e le esclusive di Sky e DAZN. Per gli appassionati di calcio e sport, il provider italiano garantisce l’offerta Mondo Sport. Il pacchetto ha un costo di soli 29,90 euro e prevede la disponibilità di tutte le principale esclusive di NOW TV (il servizio streaming ufficiale di Sky) e di DAZN. In questo caso, il costo previsto per il rinnovo dell’offerta sarà di 29,90 euro.

Con l’offerta Mondo Sport, inoltre, TIM garantisce agli utenti la possibilità di ricevere un primo mese di abbonamento a costo zero.