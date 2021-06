Dopo vari rumors che hanno preceduto l’E3 2021, pare che siano emerse delle informazioni che si discostano dalla fiera di Los Angeles. Infatti, sembra che su Reddit si sia parlato molto e in anticipo di una serie di giochi che, successivamente, sono stati annunciato per davvero. Oltre a questo, i rumors hanno preso di mira anche il PS Plus, svelando un probabile titolo che verrà regalato a luglio agli abbonati del servizio.

In base alle varie anticipazioni, durante una delle conferenze, avremmo dovuto assistere all’annuncio di A Plague Tale Requiem. Ciò si è verificato, con tanto di sequel del titolo che si è mostrato sul palco digitale di Xbox e Bethesda con un trailer di alto livello. Secondo l’utente “Deluxera”, in più, la remastered del primo capitolo, A Plague Tale Innocence, sarà in regalo agli abbonati a PS Plus a luglio.

PS Plus: luglio sarà un mese ricco di regali

È successo varie volte tempo fa che le anticipazioni di alcuni utenti su Reddit si sono poi rivelate vere. Nel caso in cui anche questa info troverà conferma, si dovrà aspettare ancora qualche settimana, essendo che la line up del mese successivo per Sony viene sempre annunciata ufficialmente a fine mese.

Attualmente, possiamo solamente attendere altri aggiornamenti in merito alla situazione, andandovi a ricordare che però i giochi gratis del PS Plus di questo mese sono ancora tutt’ora riscattabili. Inoltre, si parla di tre giochi di grande qualità, ossia Operation Tango (per PS5), Star Wars Squadrons (per PS5 e PS4) e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS5).