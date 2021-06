Il volantino Coop e Ipercoop riesce a ridurre di molto la spesa degli utenti sull’acquisto di smartphone e tecnologia di ultima generazione, sebbene comunque l’azienda non punti troppo sulla fascia alta (i cosiddetti top di gamma).

Gli acquisti, se interessati, potranno essere effettuati solamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, non online tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono anche commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, oltre che essere completamente no brand.

Coop e Ipecoop: il risparmio è incredibile

I nuovi sconti attivati in questi giorni da Coop e Ipercoop appaiono essere tra i migliori, sebbene comunque siano interamente votati su un singolo prodotto, lo Xiaomi Redmi Note 10, attualmente in vendita a soli 199 euro.

La scheda tecnica del dispositivo appare essere più che abbordabile, infatti parliamo di un dispositivo octa-core, con pannello IPS LCD da 6,43 pollici (risoluzione HD+), sistema operativo Android 11 (la solita interfaccia grafica MIUI 12), nonché una ampissima batteria da ben 5000mAh, per renderlo a tutti gli effetti un battery phone. La memoria RAM, inoltre, di soli 4GB di RAM, non gli permetterà di essere rapidissimo, ma allo stesso tempo sarà più che adeguato per la fascia di prezzo di posizionamento.

Il prodotto, come anticipato, potrà essere acquistato solamente presso i punti vendita fisici di Coop e Ipercoop, il suo essere sbrandizzato permetterà la rapida ricezione di tutti gli aggiornamenti, senza richiedere l’attesa di un operatore telefonico.