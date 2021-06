MediaWorld non si ferma più, per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, ricca di occasioni e di prezzi sempre più convenienti tra cui scegliere.

Il volantino, come la maggior parte delle pregresse soluzioni della stessa azienda, risulta essere disponibile sia in negozio che online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, però a pagamento. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nei singoli punti vendita.

MediaWorld: questi prezzi sono molto convenienti

I prezzi disponibili da MediaWorld sono molto convenienti, a partire ad esempio dai migliori top di gamma del 2021, come iPhone 12 Pro Max, disponibile a 1329 euro, passando anche per Samsung Galaxy S21, il cui prezzo si aggira attorno ai 699 euro, oppure iPhone 11, da 699 euro, e similari.

Volendo invece virare verso il mondo Android, gli utenti potranno trovare pane per i propri denti nella fascia medio-bassa della telefonia mobile, segnaliamo difatti la presenza di Samsung Galaxy A32 a 229 euro, oppure anche di un buonissimo Samsung Galaxy A12, il cui prezzo finale oggi si aggira attorno ai 169 euro.

All’interno della campagna promozionale di MediaWorld si possono trovare tante altre occasioni legate a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo dovete aprire quanto prima le offerte presenti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, sono tutti distribuiti in versione sbrandizzata (quindi con update rilasciati dai produttori).