Iliad ruba utenti a TIM, WINDTRE e Vodafone con 120 e 80 giga in 5G

Scegliere un gestore telefonico che riesca a raccogliere le migliori caratteristiche al giorno d’oggi risulta davvero molto semplice. Il panorama italiano è infatti infestato di provider che riescono a concedere al pubblico l’opportunità di avere a prezzi bassi ma anche grandi contenuti a disposizione.

Uno su tutti è di certo Iliad, il quale sta mietendo vittime a ripetizione portando via utenti a numerosi provider di grandissimo livello. Il merito è dei prezzi più bassi del normale ma soprattutto della quantità di contenuti offerta. Da non sottovalutare anche la qualità molto migliorata soprattutto negli ultimi anni con l’acquisizione di nuovi partner e ripetitori. Ora come ora però i riflettori sono ancora più puntati sul noto gestore proveniente dalla Francia, il quale detiene due offerte strepitose. Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale anche se una è soggetta a scadenza proprio durante questo mese di giugno.

Iliad: una promo da 120 giga in 5G e una da 80 giga in 4G, ecco le bombe

Mai prima d’ora gli utenti che volevano cambiare gestore avevano assistito alla possibilità di spaziare su più fronti. Nonostante le offerte dei classici provider fossero già molto interessanti, ecco quelle di Iliad che rubano la scena a tutti.

Si tratta della Flash 120 e della Giga 80, soluzioni mobili che permettono di avere minuti ed SMS senza limiti. La differenza sta nella quantità di giga, i quali sono 120 in 5G nella prima e 80 in 4G nella seconda. I prezzi chiaramente cambiano: la prima costa 9,99 € mentre la seconda 7,99 € ogni mensilità, entrambe per sempre.