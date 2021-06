Iliad: nuove offerte fino a 120GB, ecco quanto costano ogni mese

Attualmente il numero uno tra i gestori mobili è sicuramente Iliad, quel provider bistrattato inizialmente da molti. Prima ancora del suo arrivo, visto che l’annuncio era stato dato molto tempo prima, tantissimi utenti avevano pensato che si trattasse solo di una meteora pronta ad arrivare sul panorama italiano.

In realtà subito dopo Iliad si è affermata in maniera incredibile, promuovendo offerte degne di nota grazie ai contenuti ma soprattutto ai prezzi di vendita. Tuttora la situazione resta invariata con il colosso che riesce a dettare legge senza problemi, tenendo attive le sue promo di sempre. L’obiettivo però è quello di migliorarsi, proponendo anche una rete telefonica fissa con Internet in casa. Al momento questa opzione è stata accantonata, ma arriverà nei prossimi mesi come programmato. Nel frattempo sono venute fuori due nuove offerte mobili sul sito ufficiale dell’azienda, le quali stanno battendo la concorrenza di chiunque.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono le tue nuove offerte Flash 120 e Giga 80

Nessuno credeva che Iliad potesse promuovere due nuove offerte in questo periodo ed invece ecco la Flash 120 e la Giga 80. Le due promozioni in questione vengono accomunate dalla presenza di minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma si distinguono per altri motivi.

Il primo sta nella connessione ad Internet, la quale è presente nella prima offerta con 120 giga in connessione 5G. Nella seconda invece ecco 80 giga in 4G, con un prezzo di 7,99 € al mese per sempre. La prima offerta invece costa 9,99 € al mese per sempre ed è soggetta a scadenza.