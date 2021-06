Le offerte attivate in questo periodo da Unieuro puntano a distruggere letteralmente Esselunga, portando con sé alcuni dei migliori sconti attualmente in circolazione, e garantendo nel contempo un risparmio praticamente mai visto prima in Italia.

La spesa è ridotta ai minimi termini sia in negozio che online sul sito ufficiale, per questo motivo è importante ricordare che sarà possibile effettuare l’acquisto anche dal divano di casa, avendo la certezza di ricevere la merce a domicilio a costo azzerato, ma solo nel momento in cui si spenderanno più di 49 euro. Coloro che invece vorranno affidarsi al Tasso Zero, dovranno effettuare un ordine che supererà i 199 euro di spesa effettivi.

Unieuro: le nuove offerte sono senza precedenti

Unieuro ha in serbo per ognuno di noi delle offerte veramente assurde ed interessanti, scorrendo le pagine della campagna si scoprono tantissime occasioni da non perdere, anche legate alla fascia alta della telefonia mobile. Tra queste annoveriamo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita a 1099 euro, come anche Asus ZenFone 7 Pro a 559 euro, Apple iPhone 11 disponibile all’acquisto a 679 euro, oppure il nuovissimo Oppo Find X3 Neo a 699 euro.

Non mancano chiaramente anche soluzioni più economiche, le quali sono rappresentate magistralmente da Xiaomi Redmi 9T, Oppo A73, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo Find X3 Lite o Mi 10T Pro, tutti in vendita a prezzi che non vanno oltre i 459 euro. I prodotti sono integralmente commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella medesima location d’acquisto.