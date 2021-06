I buoni sconto sono gratis da Trony, tutti gli utenti che decideranno di recarsi in uno degli innumerevoli punti vendita, potranno ricevere in cambio un coupon da spendere in un secondo momento, senza troppe limitazioni o vincoli particolari.

Il volantino, a differenza di quanto abbiamo visto in passato, può essere raggiunto in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono attualmente disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nella stessa location d’acquisto, come anche la variante no brand, che prevede la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi, a dispetto di quanto promesso dalla variante brandizzata.

Trony: occhio alle offerte, i prezzi sono assurdi

Le offerte di Trony sono interamente impreziosite proprio dalla possibilità di ricevere coupon gratis su ogni acquisto, difatti ogni 100 euro di spesa l’utente potrà ricevere un buono del valore di 20 euro, da spendere poi in un secondo momento. La consegna sarà immediata, ma non potrà essere applicato sul medesimo scontrino, sarà necessario attendere un periodo successivo, e sopratutto acquisti differenti.

Viceversa, se deciderete di acquistare un qualsiasi televisore del valore superiore ai 599 euro, sappiate che vedrete raddoppiare il valore dei coupon, corrisponderanno infatti a 40 euro ogni 100 euro di spesa (alle stesse condizioni precedenti).

Ogni altra informazione o dettaglio relativa al volantino trony è rimandata direttamente alle pagine che trovate attualmente disponibili nel nostro articolo.