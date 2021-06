La suite di sicurezza Norton 360 si sta arricchendo con un’ulteriore funzione che riguarda il mining delle criptovalute. A quanto pare, l’azienda ha confermato che nelle prossime settimane tutti gli utenti di Norton 360 avranno l’opportunità di usare Norton Crypto, e ciò consiste in una nuova funzione per permettere il mining di Ethereum in modo sicuro. Alcuni utenti l’hanno già testata. Ovviamente, Norton in questo caso prende le parti di chi è pro alle criptovalute:

“Dal momento che la crypto economy continua ad assumere un ruolo sempre più importante per i nostri clienti, vogliamo consentirgli di minare criptovaluta con Norton”.