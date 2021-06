I prossimi iPad Pro potrebbero introdurre alcune novità particolarmente interessanti che coinvolgeranno soprattutto il design e alcune funzionalità. Secondo Bloomberg, Apple sarebbe già a lavoro sui suoi dispositivi previsti per il 2022. Le indiscrezioni, quindi, iniziano a farsi strada.

iPad Pro: i prossimi modelli avranno scocca in vetro e ricarica MagSafe

A fornire i primi dettagli sui prossimi iPad Pro è sempre Bloomberg, secondo cui il colosso di Cupertino potrebbe stravolgere il design dei suoi tablet adottando una scocca in vetro che, oltre a offrire un nuovo design, si dimostrerebbe funzionale all’introduzione della tecnologia di ricarica MagSafe.

Apple potrebbe non limitarsi all’introduzione della modalità di ricarica wireless già accolta dagli iPhone 12. I nuovi iPad Pro, secondo la fonte, potrebbero essere dotati anche di ricarica wireless inversa.

Il colosso di Cupertino sembra avere intenzione di apportare delle modifiche anche al design dei suoi iPad mini. Il modello previsto per il prossimo anno potrebbe essere già in fase di produzione e, a quanto pare, potrebbe accogliere delle novità importanti anche dal punto di vista estetico. In particolar modo, il dispositivo potrebbe vantare delle cornici particolarmente sottili rispetto al modello attuale e dire addio al tasto Home.

L’arrivo dei nuovi iPad potrebbe essere accompagnato anche dal nuovo AirPower, strumento grazie al quale sarà possibile sfruttare la ricarica wireless per alimentare contemporaneamente iPhone, Apple AirPods ed Apple Watch.

Le informazioni emerse non riportano ancora notizie ufficiali ma si pongono l’obiettivo di anticipare quelle che potrebbero essere le intenzioni dell’azienda. Soltanto l’attesa, però, darà conferme.