A marzo, Samsung ha annunciato che potrebbe non essere in grado di rilasciare un nuovo Galaxy Note quest’anno a causa della carenza globale di semiconduttori. Sebbene non abbiamo sentito alcuna voce che suggerisca un nuovo Galaxy Note per il 2021, il leaker Evan Blass ha ora twittato che il prossimo Galaxy S21 FE sarà un “follow-up” del Galaxy Note 20 dell’anno scorso.

Nonostante abbiano aggiornamenti diversi e siano più convenienti rispetto ai device della serie Galaxy S20 dell’anno scorso, i migliori smartphone Android di Samsung del 2021 non sono riusciti a ottenere lo stesso successo della serie Galaxy S10. Poiché il tweet di Blass non contiene altre informazioni, non è chiaro se ciò significhi che il Galaxy S21 FE avrà il supporto per S Pen.

Samsung Galaxy S21 FE: il device potrebbe arrivare a fine 2021

Dopo aver confermato i piani per portare la S Pen su più dispositivi Galaxy, Samsung ha lanciato finora un solo smartphone con supporto S Pen: il Galaxy S21 Ultra. Le voci suggeriscono che anche il suo prossimo Galaxy Z Fold 3 avrà il supporto per S Pen, ma non includerà uno slot per riporre lo stilo.

Secondo Blass, il Galaxy S21 FE sarà presentato al prossimo grande evento Unpacked di Samsung, che potrebbe tenersi il 19 agosto. Si dice anche l’S21 FE sia dotato di uno schermo piatto da 6,41″ (probabilmente AMOLED) con il foro per ospitare una fotocamera selfie da 32 MP. Lo smartphone avrà opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB, supporterà le reti 5G e avrà una batteria da 4.500 mAh.

Non ci sono ancora notizie da Samsung sul Galaxy S21 FE, ma si dice che lo smartphone entrerà nella produzione di massa a luglio e arriverà nel quarto trimestre del 2021.