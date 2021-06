Nel corso di queste prime settimane di Giugno Iliad offre a tutti i suoi utenti una nuova ricaricabile low cost, a tempo limitato: la Flash 120. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti ed SMS senza limiti cui si aggiungono anche 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per l’abbonamento mensile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, le tariffe migliori da aggiungere alla Flash 120

La Flash 120 è una delle migliori occasioni del gestore francese, anche se a rigor di logica non è l’unica. Sempre in questo mese di Giugno, gli utenti potranno accedere ad una nuova ed altrettanto ricca tariffa: la Giga 80.

La Giga 80 nell’attuale listino di Iliad sostituisce la famosa e popolare ricaricabile chiamata Giga 50. I clienti che si affidano a tale tariffa potranno effettuare telefonate senza limiti verso tutti i numeri, inviare SMS a chiunque e navigare in internet con 80 Giga. La tariffa prevede un rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Nel pacchetto per i clienti sono anche inclusi 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

Oltre alla Giga 80 e alla Flash 120, i clienti che attivano un piano con Iliad potranno comunque affidarsi anche alla Giga 40. Il prezzo di questa ricaricabile è confermato in 6,99 euro con consumi previsti in SMS e chiamate senza limiti con 40 Giga per navigare in rete.

Tutte le offerte di Iliad, dalla Flash 120 alla Giga 80, prevedono un pagamento una tantum pari a 10 euro per la ricezione della SIM. Necessaria la portabilità da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero.