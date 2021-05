Iliad: tanti auguri alla compagnia più affidabile in assoluto, ecco le 3 promo speciali

La nostra amata Iliad compie ben tre anni di pura fedeltà e attendibilità. La compagnia che fin dal giorno zero ha mantenuto la parola ad ogni tariffa, oggi è pronta a “regalarvi” delle nuove promozioni ed una serie di nuove proposte per coloro che vorranno entrare nella grande famiglia.

Iliad come sempre si distingue in particolar modo dalle altre compagnie per 2 motivi: l’efficienza del servizio clienti e la prontezza nel soddisfare tutte le richieste degli iscritti. Questa, cosi come Wind Tre (sua nemica nell’ultimo periodo), punta alla nuova clientela, dunque ad un utente che arriva da un altro operatore e che cerca nuovi stimoli e specialmente prezzi più convenienti, per un’offerta senza precedenti.