Continua il nostro appassionante viaggio tra le monete che oggi possono far guadagnare qualche soldo extra. Nel mondo della numismatica non sempre le monete più preziose sono solo quelle antiche. Infatti tra le monete da collezione, ricercate dagli appassionati, ne esistono 3 da 2 Euro che valgono una vera fortuna. Alcune addirittura quanto il Reddito di Cittadinanza. Ecco quali sono e il loro valore attuale.

2 Euro preziose che valgono molto di più del loro valore nominale

Esistono monete preziose che valgono molto di più rispetto al loro valore nominale e non sono così antiche. Al contrario, anche se di recente conio, possono raggiungere cifre da capogiro. Si tratta di 3 monete da 2 Euro che possono far guadagnare belle somme.

Ci teniamo anche a precisare che, seppur alcune non raggiungano valori esagerati, possono essere un sicuro investimento per il futuro. Ecco le 3 monete da 2 Euro da non lasciarsi scappare:

Partiamo da quella che vale di più e che, per alcuni, potrebbe essere inarrivabile. Si tratta della 2 Euro di Monaco coniata nel 2015 in occasione dell’Ottocentesimo Anniversario dalla costruzione della prima rocca del Principato di Monaco. Stampata in qualità Proof, garantisce a queste 2 Euro una valutazione in ascesa ogni anno. Il suo valore oggi può raggiungere i 1.500 euro. Segue poi la 2 Euro del Vaticano. Coniata nel 2005 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia, in Germania, oggi vale circa 300 euro. Ovviamente deve essere conservata in buone condizioni. Ne sono stati prodotti solamente 100 mila esemplari. Concludiamo poi con la 2 Euro della Repubblica di San Marino. Sono 110 mila i particolari coniati per celebrare Bartolomeo Borghesi. Il suo valore può anche raggiungere i 200 euro.

Insomma, queste monete da 2 Euro non sono pezzi da collezione inarrivabili. Al contrario, possono essere prese in considerazione come piccolo investimento che, sicuramente in futuro, porterà i suoi frutti. Anche soddisfacenti. Queste sono sicure, ma occorre fare attenzione alle truffe come la moneta da 1 Euro della Grecia.