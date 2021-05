Il produttore cinese Oppo ha da poco presentato per il mercato cinese ben tre nuovi smartphone. Stiamo parlando nello specifico dei nuovi Oppo Reno 6, Oppo Reno 6 Pro e Oppo Reno 6 Pro+. Vediamo brevemente le caratteristiche principali che li contraddistinguono.

Ecco i nuovi smartphone della serie Oppo Reno 6

Partiamo analizzando il primo del trio, ovvero Oppo Reno 6. Quest’ultimo è il primo smartphone a poter contare sulle performance del nuovo processore MediaTek Dimensity 900, un SoC realizzato con un processo produttivo a 6 nm. Ad accompagnarlo, troviamo 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 2.1. Il display è invece un panello da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 90Hz, mentre il comparto fotografico è costituito da tre fotocamere: un sensore primario da 64 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel.

Il fratello Oppo Reno 6 Pro, dal canto suo, vanta la presenza di un display AMOLED curvo ai bordi sempre con refresh rate a 90Hz. Il processore questa volta è il più prestante MediaTek Dimensity 1200 ed è accompagnato dallo stesso quantitativo di memoria, anche se in questo caso abbiamo storage interno di tipo UFS 3.1. Il comparto fotografico, poi, guadagna in più un ulteriore sensore fotografico da 2 megapixel per l’effetto di profondità.

Chiudiamo infine con il fratello maggiore Oppo Reno 6 Pro+. Quest’ultimo conta su un processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 870, mentre sul fronte monta lo stesso display AMOLED a 90Hz. Questa volta cambia però il comparto fotografico, dato che include quattro fotocamere posteriori da 50+16(grandangolo)+13(teleobiettivo)+2(macro) megapixel. Su tutti e tre i device troviamo poi Android 11 e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone di Oppo saranno distribuiti in Cina con i seguenti prezzi: