Gli sconti fissi sono la nuova frontiera degli sconti pensati direttamente da Euronics per il pubblico italiano, la perfetta occasione per accedere ai prodotti che più si desiderano, senza doversi preoccupare della spesa finale.

La corrente campagna promozionale, è importante ricordarlo, non risulta essere fruibile ovunque in Italia, ma è limitata esclusivamente ai negozi di proprietà del socio Euronics SIEM (non è possibile accedervi nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda). I clienti potranno ad ogni modo appoggiarsi anche al Tasso Zero, solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Euronics: quali sono i prezzi più invitanti

L’idea di Euronics è quindi di fornire all’utente la più ampia possibilità di scelta possibile, senza limitare in nessun modo il tutto verso una specifica porzione di prodotti.

Il cliente potrà quindi recarsi in negozio, aggiungere al carrello praticamente ciò che desidera, e poi recarsi in cassa. A questo punto riceverà una riduzione proporzionale al livello di spesa effettivamente raggiunto; lo sconto sarà immediatamente applicato sullo stesso scontrino, non verrà consegnato alcun coupon da spendere in un secondo momento.

I tagli coinvolti nel volantino Euronics sono precisamente di 300, 200, 100 o 50 euro di sconto, al superamento rispettivamente di 2100, 1100, 750 e 450 euro di spesa effettiva. Indipendentemente da tutto questo, ricordiamo chele riduzioni non saranno cumulabili, e sopratutto che verranno applicate solamente una volta a scontrino.

Le altre informazioni in merito alla campagna promozionale sono disponibili per voi sul sito ufficiale.