Le offerte al 50% di Trony fanno parte di una buonissima campagna promozionale che il rivenditore di elettronica ha deciso di lanciare nel periodo corrente, garantendo al cliente una buonissima dose di risparmio.

La spesa è ridotta ai minimi termini, senza portare alcun tipo di limitazione. In altre parole sarà possibile accedere al meccanismo indicato nell’articolo in ogni negozio sul territorio nazionale, senza differenze regionali particolari. Tutti i prodotti mobile sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori, non dai vari operatori telefonici.

Trony: occhio alle offerte, i prezzi sono assurdi

I prezzi e le offerte pensate da Trony sono davvero assurdi, tutti gli utenti hanno la possibilità di ricevere uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque si rispetti un iter ben definito.

Il cliente, per raggiungere tale opportunità, dovrà comunque acquistare prima un grande elettrodomestico del valore di almeno 399 euro, oppure un televisore la cui spesa dovrà essere di almeno 699 euro. Dopo aver superato questo step, la strada appare essere completamente in discesa, in quanto comunque si potrà aggiungere un qualsiasi altro modello, e godere di una riduzione del 50% sul prezzo del meno caro della coppia (non potrà essere applicata a piacimento, ma sarà sempre e soltanto legata al listino più basso).

I dettagli dell’ottima campagna promozionale di Trony sono disponibili direttamente nell’articolo.