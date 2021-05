La nuova offerta tech lanciata da Esselunga è davvero da non credere, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vorranno risparmiare, senza dover rinunciare alla qualità.

Dopo l’ottima riduzione applicata sullo smartphone economico, quale era lo Xiaomi Redmi 9, Esselunga torna a far sentire la propria voce con il lancio di una campagna promozionale molto interessante, nonché attiva esclusivamente nei punti vendita in Italia. Come al solito, ricordiamo comunque che le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto, o della scadenza del volantino fissata al 9 giugno 2021.

Esselunga: questi sono gli sconti da non perdere

Alla base della nuova offerta tech troviamo comunque la Xiaomi Mi Band 5, il penultimo modello di una delle trackband più amate e dal rapporto qualità/prezzo maggiormente conveniente al mondo.

Dotata di un display AMOLED da 1,1 pollici, con monitoraggio del battito cardiaco tramite il sensore posteriore, riconoscimento del sonno, dei passi, della distanza percorsa e della calorie bruciate, il prodotto garantisce tutte le funzionalità di base richieste dalla community. A queste si aggiungono una autonomia di ben 14 giorni, la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, per finire con 11 differenti modalità di allenamento sportive professionali.

Tutto quanto vi ho racconto è raccolto in un prodotto veramente piccolo e portabile, oggi finalmente acquistabile alla modica cifra di 24,90 euro, con annessa la garanzia di 24 mesi contro qualsiasi difetto di fabbrica. L’acquisto potrà essere completato, come specificato, in ogni punto vendita in Italia.