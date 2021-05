Euronics segue l’ultima campagna promozionale di Trony, lanciando una soluzione molto simile, ma comunque differente, la quale riesce a garantire l’accessibilità ad una buonissima serie di offerte speciali.

I clienti che vorranno approfittare della soluzione descritta nell’articolo, dovranno recarsi personalmente presso i vari negozi di proprietà del socio Euronics SIEM, non sul sito e-commerce dell’azienda. I prodotti sono inoltre commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand, indistintamente dalla categoria merceologica.

Euronics: ecco come fare per risparmiare

Per riuscire a risparmiare con Euronics non dovete fare molto, né seguire iter particolari. Dovrete semplicemente aggiungere al carrello tutti i prodotti desiderati, e poi recarvi in cassa. A questo punto, dipendentemente dal livello di spesa raggiunto, avrete diritto a ricevere uno sconto fisso.

In particolare parliamo di 50, 100, 200 o 300 euro, al superamento rispetto di 450, 750, 1100 e 2100 euro. Il conteggio verrà effettuato sul valore finale dello scontrino, relativamente ai prezzi di listino dei singoli prodotti, indipendentemente dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta. Non verrà consegnato un buono sconto da spendere in un secondo momento, la riduzione sarà immediata e sarà applicata proprio sullo scontrino finale.

Sebbene la campagna promozionale di Euronics sia molto semplice, poco sotto potete trovare l’elenco aggiornato di tutte le pagine che compongono il volantino, in modo da conoscere da vicino ogni singola riduzione e prezzo basso. Ricordando, ad ogni modo, che gli sconti sono attivi solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics SIEM.