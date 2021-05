Bennet apre le possibilità di acquisto agli utenti italiani, portando nuove promozioni e possibilità di acquisto per la maggior parte di coloro che vorranno recarsi personalmente in negozio.

La via più breve per accedere agli ottimi prezzi è proprio questa, infatti non è possibile accedere agli stessi sconti sul sito ufficiale o da altre parti, sebbene non risultino limitazioni importanti sul quantitativo di scorte messo a disposizione da parte di Bennet.

I clienti che acquisteranno potranno poi approfittare della garanza di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella medesima location di acquisto, come della versione no brand dei vari prodotti (gli aggiornamenti saranno difatti rilasciati dal produttore e non dall’operatore telefonico).

Bennet: attenzione agli sconti Apple

Per una volta, a differenza di quanto siamo stati abituati a vedere, gli sconti del volantino Bennet sono mirati direttamente sui prodotti Apple. In questo caso, infatti, gli utenti potranno accedere ad ottimi prezzi applicati su iPhone 12 Mini, in vendita alla modica cifra di 749 euro, passando per iPhone 11, oggi ridotto a soli 549 euro, data comunque la presenza sul mercato dei nuovi modelli.

Sono disponibili anche altre occasioni ugualmente interessanti, legate però al mondo Android, sebbene nella maggior parte dei casi abbiano un prezzo inferiore ai 219 euro. Tra queste annoveriamo Galaxy A02s, Samsung Galaxy A51 o anche Xiaomi Redmi Note 9S.

Per ogni altro sconto o riduzione di prezzo del volantino Bennet, vi rimandiamo direttamente alle pagine che abbiamo integrato per voi nel nostro articolo (e che sono presenti qui sotto).