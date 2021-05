Nell’attesa di conoscere la nuova offerta tech, Esselunga ha aggiornato il proprio volantino ufficiale, integrando una importante riduzione di prezzo su uno smartphone brandizzato Samsung.

La validità della campagna è fissata fino al 9 giugno 2021, in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, stando a quanto comunicato, non sono limitate, e di conseguenza sarà possibile raggiungere l’acquisto fino all’ultimo giorno (almeno teoricamente).

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, per ricevere gratis sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon.

Esselunga: queste offerte vi faranno impazzire

Le nuove offerte Esselunga toccano un televisore LED Inno Hit da 32 pollici, a tutti gli effetti una smart TV con Android 9.0 pre-installato, e compatibilità con il nuovo standard DVB T2, attualmente in vendita a 174,30 euro.

Per passare poi tramite il segmento della telefonia mobile, qui gli utenti si ritroveranno a poter acquistare un Samsung Galaxy A20e, uno smartphone di fascia bassa, da poco lanciato sul mercato nazionale, ma comunque di buona qualità generale, disponibile a 139 euro, nella variante da 32GB di memoria interna.

Le specifiche tecniche narrano di un prodotto con display da 5.8 pollici di diagonale, sistema operativo Android 9, processore octa-core, 3GB di RAM, 2 fotocamere nella parte posteriore (13 + 5 megapixel), per concludere con una batteria da 3000mAh ed un sensore frontale da 8 megapixel.

Il modello elencato viene distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa location di acquisto, ricordando comunque anche la versione no brand, quindi con update rilasciato direttamente dal produttore, non da uno specifico operatore telefonico.