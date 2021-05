Il volantino bennet spiazza tutti con il lancio di nuove incredibili occasioni, atte a ridurre di molto la spesa effettiva degli utenti sull’acquisto di prodotti di tecnologia generale.

Il risparmio è decisamente assicurato, ma per raggiungere i prezzi che andremo a raccontarvi nel nostro articolo, dovrete sapere che sarete costretti a recarvi fisicamente in negozio. Non sarà possibile accedervi online sul sito ufficiale dell’azienda, o comunque da altre parti in Italia. La garanzia è sempre di 24 mesi, e sarà da esercitare nella stessa identica location di acquisto.

Se volete avere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, dovete correre subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: questi sono i migliori prezzi in circolazione

I prodotti più interessanti del volantino sono legati al marchio Apple, qui infatti abbiamo la possibilità di scorgere alcuni dei migliori smartphone degli ultimi anni, a prezzi più abbordabili del solito. In particolare sarà possibile acquistare iPhone 12 Mini, disponibile a circa 749 euro, passando per il più datato iPhone 11, oggi finalmente raggiungibile ad una cifra decisamente ridotta, basteranno 549 euro per il suo acquisto definitivo in versione no brand.

Gli altri smartphone inclusi nella campagna promozionale sono tutti legati al mondo Android, e riguardano nello specifico Galaxy A02s, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A51 o similari, tutti commercializzati ad un prezzo inferiore a 219 euro.

Il volantino Bennet riserva poi piacevoli sorprese anche per coloro che vogliono acquistare un televisore di ultima generazione, basti pensare alla presenza di un TV Led Samsung da ben 65 pollici disponibile a soli 549 euro, per capire quale può essere la portata della campagna stessa.

Per ogni altro dettaglio in merito agli sconti, dovete aprire la pagina sottostante.