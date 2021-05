Solamente oggi da Esselunga è attivo uno sconto veramente pazzesco su uno smartphone di ultima generazione, il prezzo è bassissimo, ma dovete affrettarvi, le scorte sono estremamente limitate.

L’ultima offerta tech di Esselunga scade oggi, 26 maggio 2021, gli acquisti come al solito possono essere completati solamente nei punti vendita in Italia, e non sul sito ufficiale. La campagna focalizza l’attenzione su un singolo modello, distribuito in versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: il volantino è ottimo

Lo smartphone consigliato, e scontato da Esseunga, è lo Xiaomi Redmi 9, un’ottima alternativa per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Appartiene alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, lo dobbiamo ammettere, ma resta ugualmente un buon punto di partenza data l’ottima batteria da oltre 5000mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone.

Le restanti specifiche tecniche portano il prodotto nella fascia di appartenenza, quindi display da 6.53 pollici con risoluzione FHD, 4GB di RAM, 4 fotocamere nella parte posteriore, processore octa-core a 2GHz, 64GB di memoria interna e riconoscimento facciale 2D.

Tutto questo è raggiungibile a 99 euro, una cifra di assoluto rispetto che ci porta a dimenticare i piccoli handicap raccontati poco sopra. Il volantino esselunga, come specificato, è in scadenza oggi, di conseguenza avete ancora pochissimo tempo a disposizione per completare l’acquisto, sottolineando ancora una volta le scorte estremamente limitate, le quali potrebbero effettivamente essere già terminate (nel negozio più vicino alla vostra residenza).