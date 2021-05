Dopo che la produzione della terza stagione di The Umbrella Academy è stata avviata da appena due mesi, sembra che il cast si sia fatto intervistare per la far sì che il pubblico sia quanto più preparato possibile a tutte le novità che stanno per arrivare con i futuri episodi della serie. Di fatto, ai microfoni hanno parlato alcuni dei protagonisti principali come Top Hopper ed Emmy Raver-Lampman. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

The Umbrella Academy: le parole dei protagonisti

Nel corso di un panel organizzato dalla piattaforma californiana Netflix, Tom Hopper ha incominciato il discorso dicendo che è stata raggiunta dal cast una grande chimica, la quale ha consentito alla produzione di procedere in maniera ancora più spedita: “Mi è piaciuto molto leggere gli scripts quest’anno e fare anche qualche scena, penso sia anche perché ormai ci conosciamo bene tutti quanti e conosciamo anche bene i nostri personaggi sia i nostri che quelli degli altri, e perché già le parole scritte sulle pagine sono grandiose ed è già divertente così“.

Anchce Emmy Raver-Lampman ha aggiunto qualcosa: “Credo che questa sia la prima stagione in cui dopo aver letto su carta le scene non so assolutamente prevedere cosa accadrà, sappiamo quel poco che ci serve grazie a Steve, che ci dà alcuni input di quel che accadrà, ma c’è molta segretezza sui twist che avverranno. Non ho assolutamente idea di quello che succederà, ed è la prima volta che mi succede anche mentre sto girando. E’ grandioso, sono qui per questo“.