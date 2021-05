The Umbrella Academy: sui social spunta una foto del nuovo cast

Tempi duri per Elliot Page, l’attore che nella serie The Umbrella Academy interpreta Vanya Hargreeves. Egli ha da pochi giorni condiviso una foto con Emmy Raver-Lampman (nella serie Allison Hargreeves, sua sorella) direttamente dal set della terza stagione. Entrambi indossano delle mascherine protettive ed Emmy Raver-Lampman ha per giunta un visore in plastica. Ma cosa è successo al ragazzo, protagonista della serie tv?

The Umbrella Academy: Elliot Page fa un’importante rivelazione

In una recente intervista a Vanity Fair USA, Elliot Page ha deciso di aprirsi con i suoi fan e fare ufficialmente coming out, scatenando una serie non indifferente di reazioni. Egli ha spiegato: “La differenza maggiore è che adesso esisto per quello che sono. Per la prima volta nella mia vita sono in grado di essere me stesso e di essere produttivo, creativo. Sto semplificando troppo, ma sto davvero bene. Sento una grande differenza nel poter finalmente esistere giorno per giorno, minuto per minuto. Tutte le persone transgender sono diverse, e la mia storia è solo e soltanto la mia storia.”

Tornando a The Umbrella Academy, a gennaio Netflix aveva rivelato i nuovi volti della season 3: Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. Non mancano poi Elliot Page nella parte di Vanya, Tom Hopper che è Luther, David Castaneda nei panni di Diego, Emmy Raver-Lampman che interpreta Allison, Robert Sheehan nonché Klaus, Aidan Gallagher nelle vesti di Cinque, Ritu Arya che è Lila e Adam Godley nel doppio ruolo di Pogo e Hargreeves. Se non sapeste la trama, in The Umbrella Academy tutto gira attorno alla scuola di magia Sparrow Academy e ai suoi componenti.