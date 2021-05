Iliad batte tutti con 9,99 euro al mese e 5G gratis, ecco la Giga 100

Iliad continua incessante la sua corsa, soprattutto dopo aver lanciato offerta di livello già dei primi giorni del suo arrivo in Italia. Quello che ora a tutti gli effetti risulta uno dei colossi principali della telefonia italiana sta riuscendo a migliorarsi mese dopo mese. Il persistere delle solite promozioni sta dando grande credibilità a Iliad anche agli occhi di tutti coloro che inizialmente risultavano scettici.

Secondo quanto riportato sono infatti oltre 7 milioni le persone che ad oggi detengono una delle offerte del provider proveniente dalla Francia. Ricordiamo che il cavallo di battaglia di Iliad è quello di offrire promo dai contenuti generosi ma soprattutto con prezzi convenienti che durino nel tempo. A dimostrarlo è ancora una volta l’offerta vista durante gli scorsi due mesi, quella che include al suo interno tutti i migliori contenuti e un prezzo storico.

Iliad: la promo da 100 giga è ancora disponibile sul sito ufficiale con lo stesso prezzo e con il 5G

Sul sito ufficiale di Iliad è ancora disponibile quell’offerta che in molti hanno attenzionato mesi fa. Stiamo parlando di circa 60 giorni, periodo durante il quale la Giga 100 è riuscita a dettare legge senza problemi grazie ai suoi contenuti ma soprattutto grazie al suo prezzo.

Ricordiamo che si tratta di una promo che non ha alcun tipo di scadenza, per cui certamente per il prossimo mese sarà ancora disponibile. L’offerta in questione riesci ad includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti verso tutti ma anche 100 giga di traffico dati per navigare sul web utilizzando il 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.