Iliad ha lanciato una nuova campagna digital out of home (DOOH) per dare il bentornato agli utenti con la riapertura dei centri commerciali di tutta Italia anche nei weekend a partire dallo scorso 22 Maggio 2021.

La nuova campagna sarà on air in 99 centri commerciali, su oltre 1300 impianti digitali, per la durata di due settimane, mentre le creatività giocano su “alcune delle tipiche situazioni noiose che possono crearsi in una galleria commerciale” come l’attesa per trovare un parcheggio o la fila per accedere ai camerini. Scopriamo i dettagli.

Iliad dà il bentornato ai propri clienti dei centri commerciali

In ognuna delle creatività di Iliad, che saranno presenti anche negli Store e nei Corner Iliad oltre che in formato digital, in basso appare la dicitura “ma ci siete mancati soprattutto voi. Bentornati”. La nuova campagna pubblicitaria di Iliad pone dunque l’accento sul ritorno alla normalità all’interno dei centri commerciali, dando il bentornato agli utenti che si recheranno nei Centri in cui sono presenti anche le Simbox dell’operatore, le quali sono risultate precedentemente accessibili solo durante gli orari di apertura dei centri commerciali e dunque non nel fine settimana.

Sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus, Iliad ha comunque preso tutte le misure di sicurezza necessarie per il contenimento e la riduzione dei contagi. Tutti i negozi e gli Iliad Corner con Simbox sono infatti ancora allestiti secondo protocolli di sicurezza per clienti e dipendenti, come dispenser touchless per i corner e altri dispositivi di protezione per i dipendenti all’interno degli iliad Store.

All’interno degli Iliad Corner presenti nei centri commerciali, è possibile acquistare tutte le attuali offerte mensili da 4,99 euro a 9,99 euro con minuti illimitati, SMS illimitati e fino a 100 Giga proposte da Iliad. Con le Simbox, l’acquisto viene effettuato in autonomia inserendo i propri dati ed eseguendo la scansione dei documenti richiesti, con registrazione di un breve video per il riconoscimento dell’intestatario.