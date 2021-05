Netflix garantisce a tutti i suoi client una serie di importanti novità, già nel corso di questo passaggio tra Maggio e Giugno. Per la settimana in arrivo, tutti gli occhi degli appassionati sono già indirizzati verso la release di Lucifer. La serie tv americana tanto attesa sarà in catalogo già dal 28 Maggio.

Come noto, ad oggi tutti coloro che scelgono Netflix per la prima volta devono rinunciare al famoso mese di prova gratuita. Al tempo stesso, però, gli incerti possono beneficiare non di una ma bensì di due promozioni garantite da TIM e Sky.

Netflix, come vedere quasi gratis tutti i contenuti

Una prima offerta per la piattaforma streaming è Mondo Netflix. I clienti avranno a loro disposizione un pacchetto che comprende tutti i titoli della piattaforma streaming TIMvision, tutte le serie tv di Netflix e anche il TIMvision Box a costo zero. Il prezzo sarà di 12,99 euro al mese.

Sempre molto vantaggiosa è poi l’offerta che lega Netflix a Sky. Gli abbonati della tv satellitare più fedeli avranno ora la possibilità di accedere al pacchetto Intrattenimento Plus che prevede un costo fisso e mensile di 9,99 euro al mese. Il pacchetto Intrattenimento Plus offre il completo accesso al catalogo della piattaforma streaming con film e serie tv.

