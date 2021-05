App di incontri: anche Raya, come tutte le applicazioni, ha dei difetti

Il Play Store è ricco di app di incontri utili per i single in cerca d’amore e “spensieratezza”, ma non tutte sono eccellenti come sembra. Ad esempio Raya è tra le meno utilizzate da noi “comuni mortali”, in quanto riservata ai personaggi di una certa fama. Ciò non significa però che questa sia “l’app perfetta”. Quali sono i pro e i contro in questo caso?

App di incontri: i dettagli che rendono Raya unica

PRO

Verifica. Tutti gli account vengono controllati ancor prima di confermare la registrazione che assicura che la persona non sia un fake.

ancor prima di confermare la registrazione che assicura che la persona non sia un fake. Moderazione. I moderatori degli appuntamenti sono sempre attenti a comportamenti offensivi e minacce alla sicurezza.

e minacce alla sicurezza. Celebrità, trattasi di un’app d’incontri utilizzata esclusivamente dalle celebrità.

Non molto costoso. Nonostante sia una piattaforma per vip, costa meno di $ 10 al mese.

Più che appuntamenti. Oltre agli appuntamenti, l’app d’incontri viene utilizzata anche per il networking con influencer del ramo.

con influencer del ramo. Protetto. La piattaforma ha a cuore la sicurezza dell’utente e lo avvisa nel caso in cui qualcuno scatti uno screenshot alle proprie foto.

e lo avvisa nel caso in cui qualcuno scatti uno screenshot alle proprie foto. Qualità. A causa del processo di verifica e moderazione, la qualità dei membri sull’app di appuntamenti online è piuttosto alta .

sull’app di appuntamenti online è piuttosto . Nessuna truffa. I membri dell’app sono tutti controllati e garantiti.

CONTRO