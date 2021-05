App d'incontri: su Raya troverete solamente attori, modelle e cantanti

Da alcuni anni si è diffusa nel mondo un’app d’incontri esclusiva e riservata a soli Vip. In che senso? In essa potrete trovare personaggi famosi e parlarci come se nulla fosse. Non ci credete? Continuate a leggere per cambiare idea!

App d’incontri: su Raya potrebbe esserci il tuo cantante o attore preferito

Ovviamente per entrare ad essere parte dell’app d’incontri bisogna avere un gran numero di follower su Instagram, od essere noto nel mondo per ciò che si fa nella propria vita.

Come tutte le app d’incontri, anche Raya necessita delle interazioni tra due utenti in un vero e proprio match. A questo punto avviene la conoscenza. In alternativa però, l’app viene anche usata per incontri lavorativi. Si tratta di un supporto al momento disponibile su Apple, e che, chiaramente, è particolarmente usato negli USA. Il nome Raya deriva dalla parola ebraica che significa “amico”. Gli iscritti devono pagare l’esclusività del servizio anche se solo per 7,99 dollari al mese e 2,99 dollari per ogni richiesta di contatto diretto.

Tra le celebrità presenti su Raya troviamo: Cara Delevingne, Sharon Stone, Ruby Rose, Alexander Wang, Moby, Elijah Wood e Zach Braff. Sembra che ci sia anche Lewis Hamilton, Demi Lovato, Amy Schumer, Skrillex. Più di recente sono stati confermati anche Ben Affleck, Matthew Perry, Nick Kroll, Lewis Capaldi, Channing Tatum, Joe Jonas, Nicole Byer, Keke Palmer, Sharon Stone, Moby, Lily Allen, Paul Bissonnette, Raven-Symoné, Jim Watkins, Fredrick Brennan, Jack Whitehall, Niall Horan, Emily Atack, Emma Watson, Tom Felton, Brittany Furlan, Tommy Lee, Whitney Cummings, Lil Dicky, Melissa Villaseñor, Chelsea Handler, Nikki Glaser, Katherine Timpf, Bob Saget e Clair.