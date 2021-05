Iliad offre 100 giga in 5G a tutti con un prezzo strepitoso

Iliad sta continuando a seminare in un terreno ormai reso fertile dal suo operato che ha superato ormai da tempo i tre anni. Questo gestore proveniente dalla Francia che in Italia dimostra di avere il suo habitat naturale, sta andando avanti con la progettazione di nuove offerte per il futuro, le quali certamente avranno un grande impatto sul pubblico.

Nel frattempo tutte quelle soluzioni viste in passato risultano ancora disponibili e con gli stessi prezzi. Proprio quest’ultimo risulta il punto di forza di Iliad, ovvero il poter proporre gli stessi prezzi per sempre senza mai sottoporli a rimodulazione. In questo caso sono tanti gli utenti che stanno valutando di scegliere Iliad come proprio provider principale, anche alla luce dell’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale. Si tratta infatti di un insieme incredibile di contenuti misto ad un regalo clamoroso per un prezzo davvero eccezionale.

Iliad: la Giga 100 con pochi euro permette a tutti di avere il massimo e il 5G

Iliad continua a promuovere le sue migliori offerte sul sito ufficiale, il quale è il luogo perfetto per scegliere la promo adatta.

Non è cambiata però l’offerta migliore, quella da 100 giga che tutti aspettavano venisse rinnovata. Questa è stata resa ancora una volta disponibile in pianta stabile con gli stessi contenuti e con lo stesso prezzo. Ricordiamo infatti che questa promo gode di 100 giga per navigare sul web, minuti senza limiti verso tutti i gestori e infine anche i messaggi senza limiti. Il prezzo di 9,99 € comprende al suo interno anche un regalo: il 5G offerto gratis.