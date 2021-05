Iliad offre il 5G gratis e 100 giga per pochi euro mensili, ecco la Giga 100

Capita molto spesso di entrare in rotta di collisione con il proprio gestore telefonico mobile, il quale magari decide di rimodulare i prezzi delle offerte. Proprio per tale motivo ci sono tantissime altre realtà che sono pronte ad accogliere gli utenti stanchi del proprio provider, e una di queste è sicuramente rappresentata da Iliad.

Si tratta in questo caso di un gestore molto interessante sotto tutti i punti di vista, proprio come in tanti avevano preannunciato prima del suo arrivo. Iliad infatti arrivo in Italia tra lo scetticismo generale, per poi far ricredere tutti in tempi brevi. Questo gestore è riuscito infatti ad ottenere 7 milioni di utenti in tre anni, sperando di fare molto meglio nel periodo che verrà. Il merito è delle grandi offerte che continuano ad offrire contenuti a volontà ma soprattutto prezzi molto convenienti per sempre.

Iliad: sul sito ufficiale c’è ancora la promo da 100 giga con tutto incluso al suo interno

Se vi state chiedendo se l’offerta da 100 giga di Iliad è ancora disponibile, sì: la trovate sul sito ufficiale. La promozione che sta catturando l’attenzione di tutti, anche di quelli più affezionati al proprio gestore, costa ancora come lo scorso mese e offre gli stessi contenuti.

Ricordiamo infatti che la Giga 100 permette di avere a disposizione minuti senza limiti verso qualsiasi provider mobile o fisso, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di traffico dati per il web. Inoltre nel prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre è compresa anche la connessione in 5G che Iliad ha deciso di regalare a tutti coloro che sceglieranno l’offerta.