Tutti gli abbonati che desiderano passare ad Iliad anche in questi giorni potranno scegliere la Flash 100. Gli abbonati che si affidano al profili francese avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 100 Giga per la connessione in internet con le velocità previste del 4G e del 5G. Il costo per gli abbonati sarà pari a 9,99 euro.

Iliad, le opzioni extra per tutti i clienti con tanti Giga e costi contenuti

Nel corso di queste settimane, però, il listino di Iliad non sarà caratterizzato soltanto dalla presenza della Flash 100. I clienti che intendono passare ad una SIM del provider transalpino potranno accedere anche a due ricaricabili oramai classiche, come la Giga 50 e la Giga 40.

Gli abbonati Iliad che andranno ad attivare la Giga 50 avranno un ticket con telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Il costo per il rinnovo mensile della ricaricabile è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati avranno a loro disposizione anche un piccolo ma importante extra con 5 Giga per il roaming dai paesi UE.

Ulteriore ricaricabile Iliad per gli abbonati è la Giga 40. Il costo mensile per gli abbonati sarà di 6,99 euro con i consumi previsti in SMS e chiamate senza limiti con 40 Giga per navigare in rete.

Tutti coloro che desiderano una di queste due offerte Iliad alternative a Flash 100 dovranno operare direttamente attraverso il sito internet. Sarà necessario aggiungere un costo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.