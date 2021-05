Continuano le super iniziative di Wind Tre che non smette di sfornare promozioni esagerate. Attenzione perché resta pochissimo tempo per poter attivare l’incredibile offerta di Wind Tre GO 100 Star Plus a soli 7,99 euro al mese. Ne vale davvero la pena. Vediamo insieme tutti i dettagli e a chi è rivolta.

Wind Tre GO 100 Star Plus: ultimo giorno per attivarla

Wind Tre GO 100 Star Plus è un’offerta winback di Win Tre rivolta ad alcuni clienti selezionati che, prima di lasciare l’operatore, avevano dato il consenso commerciale. Se sei tra questi e hai ricevuto l’SMS consentente la fantastica promozione non puoi più perdere tempo.

Oggi è l’ultimissimo giorno per poter attivare Wind Tre GO 100 Star Plus. Occorre recarsi in un negozio autorizzato e mostrare questo SMS ricevuto sul proprio numero di cellulare:

“Fino al 21/05 nei negozi WINDTRE puoi avere 100GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 7.99E/mese sulla Top Quality Network con GO100 STAR+. Attivazione GRATIS e SIM 10E. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-100-star-plus“.

Dettagli e costi dell’offerta

Vediamo meglio quali sono i dettagli e i relativi costi dell’offerta. WindTre GO 100 Star Plus si può attivare solo in un negozio autorizzato Wind Tre e a 7,99 euro al mese include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS al mese verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

al mese verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati al mese sotto copertura 4G+.

Il costo di attivazione di Wind Tre GO 100 Star Plus è gratuito mentre l’acquisto della SIM comporta la spesa di 10 euro una tantum. Degni di nota son i servizi inclusi: Ti Ho Cercato e HotSpot per utilizzare il proprio smartphone come modem WiFi.

Insomma un’offerta davvero interessante. Comunque se non sei tra i prescelti che hanno ricevuto questo SMS ci sono delle promo Wind Tre smartphone incluso davvero eccezionali.