Incredibile opportunità per tutti, Wind è letteralmente impazzito! Questo operatore telefonico mobile non sa più cosa inventarsi per ingolosire i clienti. O meglio, sa bene come raggiungere l’obbiettivo e dove far leva. Infatti Wind si è compromesso con una promozione davvero fantastica. Se non ci credete, ecco quali sono gli smartphone gratis da abbinare a un’offerta WindTre.

Smartphone gratis per tutti a 0 euro al mese con Wind

Questa promozione ha dell’incredibile. Wind propone, attivando una tariffa con smartphone incluso, alcuni device senza rate. In pratica basterà corrispondere l’importo indicato per l’anticipo e ogni mese pagare solo il piano dell’offerta tariffaria. Tutto qui, semplice vero?

Una delle offerte che aderisce all’iniziativa con rate a costo zero è la Wind Smart Pack 100 5G. A 16,99 euro al mese include:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati con 5G Priority Pass incluso;

di traffico dati con incluso; uno smartphone a scelta con rate a 0 euro al mese.

Gli smartphone che Wind offre a costo zero e per i quali sarà solo necessario pagare un contributo iniziale a seconda del dispositivo selezionato sono 3:

Xiaomi Redmi 9 ;

; Huawei P Smart 2021 ;

; TCL 20 SE.

Tuttavia se tra quelli menzionati in precedenza non avete trovato quello che fa per voi, potete optare per altri 2 smartphone che Wind offre a 1 euro al mese:

Samsung Galaxy A12 ;

; Huawei P40 lite.

Smartphone gratis anche per i più piccoli e i genitori risparmiano

Per i giovanissimi Wind ha pensato a un’offerta dedicata a loro, dove non manca proprio nulla, a un prezzo che piacerà molto ai genitori. Si tratta della Wind Smart Pack Junior +. A 9,99 euro al mese include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 80 Giga di traffico dati;

di traffico dati; uno smartphone a scelta con rate a o euro al mese.

In questo caso gli smartphone che Wind offre a costo zero e per i quali sarà solo necessario pagare un contributo iniziale a seconda del dispositivo selezionato sono 3:

TCL 20 SE ;

; ZTE Blade A51.

Insomma Wind non si fa proprio mancare nulla in quanto a promozioni accattivanti. Come si può resistere a due offerte così interessanti che addirittura danno la possibilità di abbinare uno smartphone a 0 euro al mese!

Infine Wind ha pensato anche ai più esigenti proponendo un’offerta con Samsung Galaxy S21 incluso ad un prezzo incredibile.