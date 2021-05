Expert prova ad avvicinarsi il più possibile agli ottimi volantini di Unieuro e similari, con il lancio di una campagna promozionale veramente emozionante e ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Tutte le soluzioni descritte nell’articolo sono da considerarsi valide in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso, come accade anche da MediaWorld, è necessario ricordare che gli acquisti dal divano di casa richiedono il pagamento delle spese di spedizione. Tutti i prodotti sono al solito commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché in versione completamente sbrandizzata.

Expert: ecco le migliori offerte del periodo

Le offerte di Expert partono dalla fascia alta del segmento della telefonia mobile, gli utenti infatti hanno la possibilità di accedere ai migliori prodotti del momento, tra cui troviamo appunto il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone veramente di altissimo livello, in vendita oggi a 849 euro nella sua variante da 128GB di memoria interna.

All’interno del volantino si possono comunque trovare anche altre offerte e promozioni altrettanto interessanti, tutte al di sotto dei 400 euro di spesa. In particolare sarà possibile accedere a Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9, Motorola E7 Power, Oppo A15, Realme 8, Realme 8 5G, Oppo A94 o Realme C21.

Se volete approfondire la conoscenza con la campagna promozionale di Expert, dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate integrate nell’articolo come galleria fotografica.