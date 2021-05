Il volantino Bennet nasconde al proprio interno alcuni sconti molto interessanti, pensati per gli utenti che da tempo vogliono acquistare uno smartphone di ultima generazione, riuscendo nel contempo a godere di un risparmio più che accettabile.

La campagna promozionale non delude le aspettative in termini di accessibilità sul territorio, gli acquisti possono effettivamente essere completati ovunque in Italia, senza limiti particolari (se non l’assenza degli stessi prezzi sul sito ufficiale di Bennet). I singoli prodotti sono distribuiti in versione completamente no brand, con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei medesimi punti vendita d’acquisto.

Se volete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, dovete iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: i prodotti sono scontatissimi, ecco i prezzi più interessanti

I prodotti da Bennet sono molto scontati, e sopratutto toccano alcuni top di gamma in maniera assolutamente inaspettata. Ad esempio gli utenti potranno pensare di acquistare un Apple iPhone 12 Mini, pagandolo 749 euro, per scendere verso un più economico (e datato) iPhone 11, dal prezzo finale di 549 euro.

Nel momento in cui, invece, si deciderà di virare direttamente sui prodotti con sistema operativo Android, ecco arrivare soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 159 euro o Samsung Galaxy A51 a 219 euro.

Tutti i prodotti sono fortemente scontati, ma coinvolgono anche altre categorie merceologiche, non dimentichiamoci appunto dei televisori, con il plus in un smart TV LED di LG da 55 pollici a 499 euro, passando anche per modelli decisamente più economici ed ugualmente prestanti. Il volantino Bennet, per la sola parte relativa alla tecnologia, è riassunto qui sotto.