Di sicuro La Casa di Carta è una delle serie TV di Netflix più celebri da quando piattaforma è stata inventata. Di fatto, la serie spagnola è riuscita a superare qualsiasi pronostico, ed ora sta per salutare tutti i suoi fan con la presentazione della quinta stagione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta: la serie ci sta per salutare definitivamente

La notizia riguardante le riprese è veramente recente, e queste erano iniziate lo scorso anno e sono finalmente giunte al termine. Quindi, pare che la storia che ha letteralmente fatto impazzire tutti i fan, stia per giungere ufficialmente al termine, nonostante i fan abbiano chiesto a gran voce un’ulteriore season. L’account ufficiale di Netflix ha condiviso uno scatto dell’ultimo giorno di set (immagine sopra), scrivendo questa didascalia:

Quella che era iniziato come una rapina, è finita come una famiglia. Si conclude il quinto capitolo de La Casa de Papel / Money Heist. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte di La Resistencia! Non vediamo l’ora di mostrarvi come finisce questa storia.

Anche Alvaro Morte, l’attore che interpreta Il Professore, ha salutato qualche settimana fa i suoi fan in un video, dove si mostrava visibilmente commosso nel salutare il personaggio che l’ha fatto conoscere a tutto il mondo.

Quindi, in definitiva, non ci resta che aspettare con ansia la data di uscita ufficiale sulla piattaforma californiana, che potrebbe essere entro la fine di quest’anno. Anche se, comunque, non c’è alcuna certezza in merito, ma i fan sono comunque in grandissima attesa.