Álvaro Morte, l’attore spagnolo che è stato reso molto famoso grazie al ruolo ne La Casa di Carta del Professore, dice addio ufficialmente al suo personaggio direttamente su Instagram. Infatti, l’attore scrive: “Mentre lascio per l’ultima volta il set, le parole non servono. Riconoscente per tanto, per tutto. Ai fan (per primi, ovviamente), a tutta la troupe. E a te, amato Professore. Mi mancherà passare del tempo con te. Grazie”. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: l’addio commovente del personaggio che ha colpito tutto il mondo

È già successa una situazione molto simile ad un altro attore della serie TV, ossia Miguel Herrán, dove anche lui ha salutato il cast e i fan su Instagram. Tutto questo perché questa sarà l’ultima stagione de La Casa di Carta, e le riprese sono terminate proprio in questi giorni. È probabile che vedremo debuttare la serie TV su Netflix tra la fine del 2021 e gli inizi del 2021.

Come forse saprete, le aspettative che ci sono attorno alla serie TV spagnola sono sempre molto alte, e di questo ne è assolutamente consapevole Álex Pina, showrunner della serie, il quale ha detto la sua: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare come sciogliere la banda, come mettere alle strette il Professore, come costringere la maggior parte dei personaggi a situazioni irreversibili. Il risultato è la quinta parte de La casa di carta. La guerra raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma sarà anche la stagione più epica ed emozionante”.