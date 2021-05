Un mare di novità si sono susseguite in questi giorni in merito a La Casa di Carta 5. Tra l’altro a distanza ravvicinata le une dalle altre. Cerchiamo di fare chiarezza e di ripercorrere quindi le ultime notizie su La Casa di Carta. Netflix è pronta e a breve usciranno i nuovi episodi della quinta stagione di questa incredibile serie TV. Ecco la data di uscita.

Una serie di notizie-indizi ci portano alla data di uscita de La Casa di Carta 5

Premettiamo una cosa: la data di uscita ufficiale della quinta stagione de La Casa di Carta non è ancora stata annunciata da Netflix. Ma si possono fare previsioni seguendo la serie di notizie-indizi che si sono susseguiti in questi giorni.

Primo fra tutti il commovente addio di Rio, nonché Miguel Herràn che su Instagram ha scritto: “Rio è stato un viaggio incredibile insieme a te. Oggi si chiude una tappa della vita insieme a te, e io voglio dirti due cose: grazie e ti amo!“.

Con questo post avevamo tutti intuito che, almeno per lui, erano finite le riprese dell’ultima stagione de La Casa di Carta. Tuttavia mancavano ancora ulteriori indizi per poter definitivamente dire che i lavori si erano definitivamente chiusi per tutti.

Un ulteriore indizio non è tardato ad arrivare. Si tratta del post che ha lasciato tutti attoniti. Quello del Professore, Álvaro Morte. Le sue parole toccanti hanno commosso tutti i fan: “Sto lasciando per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Le parole non servono. Sono grato per aver avuto così tanto, sono grato per tutto. Ringrazio i fan per primi, l’intera squadra della produzione. E anche te, mio caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie“.

Infine il colpo di scena. Ciò che ha dato confermato la fine definitiva delle riprese de La Casa di Carta 5 per tutti. Il saluto di commiato del regista Jesús Colmenar: “Grazie per aver fatto parte della Resistencia“.

What started as a heist, ended as a family. It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist. Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh — Netflix (@netflix) May 14, 2021

Data di uscita

Molti si staranno chiedendo quando usciranno i nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Netflix ha ufficializzato che dovrebbero arrivare entro la fine del 2021. Noi crediamo sia possibile tra ottobre e novembre. Staremo a vedere. E voi in che mese pensate possa arrivare la nuova stagione?