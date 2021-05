casa di carta 5 netflix ufficializza la fine delle riprese

Si fa sempre più intensa l’attesa dell’arrivo dei nuovi episodi de La Casa di Carta. I fan non stanno più nella pelle. Settimana scorsa l’addio del Professore, poi, qualche giorno fa, il saluto di commiato del regista Jesús Colmenar. L’altro ieri invece Netflixl attraverso un post su Instagram e Twitter, ha ufficializzato la fine delle riprese de La Casa di Carta 5. Ciò vuol dire che la data di uscita dei nuovi episodi è sempre più vicina. Ecco i dettagli di quanto comunicato dal colosso dello streaming on demand.

La Casa di Carta 5 è in arrivo: fan in visibilio

Non li ha fermati nemmeno il Covid-19. La squadra di lavoro per le riprese de La Casa di Carta è diventata una vera banda. Da quando è scoppiata la pandemia lo scorso anno, l’uscita di questa formidabile serie TV Netflix ha cominciato inesorabilmente a slittare. Dopo l’arrivo della quarta stagione i fan hanno cominciato a scalpitare pensando ci volesse meno tempo per l’uscita di quella nuova.

Tra l’altro si tratta pure del finale di stagione. Un misto tra tristezza e grande aspettativa. Anche perché i produttori hanno promesso che La Casa di Carta 5 sarà epica. Le riprese si sono svolte, non appena è stato possibile, tra Danimarca, Spagna e Portogallo. Addirittura, secondo alcune fonti accreditate, ogni episodio è costato un lavoro di 40 giorni circa.

Grazie per aver fatto parte della Resistencia

“Grazie per aver fatto parte della Resistencia“. È questo il messaggio di addio con cui Netflix, su Twitter, ha annunciato la fine delle riprese de La Casa di Carta. Non sono tardati i post nemmeno sulle altre piattaforme più utilizzate dagli utenti.

Infatti Netflix Italia su Instagram ha postato: “Era una banda e oggi è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire“. Insieme a queste parole una foto di tutti gli attori sorridenti e insieme, forse per l’ultima volta. Attendiamo la fine del 2021 per poterci godere gli ultimi nuovi episodi de La Casa di Carta.