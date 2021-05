Iliad sembra essere inarrestabile. Solo la scorsa estate aveva annunciato la sua intenzione di entrare nel mercato anche della rete fissa. Continua quindi la sua corsa per dare il via alle sue future promozioni per internet a casa. Iliad è pronta con la sue nuove offerte per la Fibra. Tra l’altro la sua linea fissa di casa è compatibile anche al bonus internet a banda larga. Ecco i dettagli.

Entro l’estate 2021 arriverà la fibra di Iliad

Il debutto di Iliad nel panorama della linea fissa di internet casa sarà entro l’estate di quest’anno. Quindi è imminente l’uscita di quelle che saranno le sue prime offerte lancio. Parlare di Fibra Iliad sarebbe leggermente improprio. Infatti l’operatore francese, per entrare nelle case degli italiani, si servirà di Open Fiber con la quale ha stretto un accordo.

Non sono note alla stampa ulteriori partnership di Iliad con altre aziende. Si può facilmente dedurre che le sue offerte riguarderanno solo ed esclusivamente la fibra ottica FTTH. Questa garantirà una velocità in download fino a 1 Gbps e in upload fino a 200 Mbps. Niente male davvero.

Inoltre si ipotizza che possano esserci delle promozioni davvero interessanti, potremmo dire “calde”, per tutti i già clienti Iliad. Obbiettivo primario per l’operatore è cercare di traghettare chi già fruisce del suo servizio mobile anche sulla linea fissa. Una sorta di convergenza tra linea fissa e mobile. Dovremo aspettarci quindi una campagna promozionale alquanto aggressiva.

L’arrivo è molto vicino

L’arrivo della fibra di Iliad è molto prossimo. Si pensa che già nelle ultime settimane di primavera l’operatore potrebbe pubblicare le prime offerte di rete fissa. Chissà se l’inaugurazione cadrà proprio nel giorno del suo debutto nel mondo della telefonia mobile italiano. Era il 29 maggio 2018 quando partì la “Rivoluzione Iliad” che offriva minuti e SMS illimitati con 30GB di traffico dati a soli 5,99 euro al mese.

Presumibilmente i costi saranno nettamente differenti, ma Iliad potrebbe stupire tutti. Quindi occorre prestare attenzione, ogni aggiornamento potrebbe contenere informazioni importanti. Infine non bisogna dimenticare che la rete fissa di Iliad è compatibile al bonus internet.