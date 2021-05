In un panorama così vasto scegliere bene il provider nel settore della telefonia è importante. Tra le tante alternative, fra cui anche gli operatori mobili virtuali, farsi ingolosire solo dal prezzo spesso non paga. Al contrario Wind si sta rivelando un ottimo partner per diversi clienti proprio nel mondo della telefonia. Ci sono 3 buoni motivi per scegliere questo operatore telefonico. Ecco quali sono.

Wind: l’operatore completo per telefonia mobile e fissa con Infostrada

Wind Tre S.p.A. è un operatore telefonico completo sotto diversi aspetti. Primo fra tutti perché offre soluzioni interessanti sia per quanto riguarda il mobile, sia per ciò che concerne la linea fissa.

Wind come operatore mobile propone offerte dedicate davvero interessanti e con smartphone incluso. Infostrada invece ha a catalogo una serie di tariffe molto interessanti per ADSL e Fibra Ultraveloce con modem di ultima generazione incluso. Vediamo ora 3 buoni motivi per scegliere l’operatore arancione.

Attenzione ai clienti

Wind quale operatore mobile, in questi ultimi anni sta dimostrando un’attenzione particolare ai clienti. Un esempio? Ha realizzato specifiche offerte per giovani e anziani. Pensando alle loro esigenze Wind ha realizzato dei pacchetti proprio per loro. Addirittura quella per la terza età l’ha creata in collaborazione con Senior Italia FederAnziani.

Inoltre Wind offre un servizio clienti davvero coi fiocchi. Quasi tutti i suoi bundle includono un numero di assistenza clienti prioritario che permette di ricevere risposta da un operatore in tempi davvero brevi. Ve lo possiamo garantire per esperienza avendolo testato pochi giorni fa.

Le offerte Wind e Infostrada

Un altro buon motivo per cui scegliere Wind sono le sue offerte sia per il mobile con WindTre, sia per la linea fissa di casa o ufficio con Infostrada. Quest’ultima include in ogni offerta il modem di ultimissima generazione WiFi 6.

Le offerte di telefonia mobile sono davvero eccezionali. E il rapporto qualità-prezzo è sempre molto equilibrato. Si possono sottoscrivere tariffe complete a partire da 9,99 euro.

Smartphone incluso

Ultimo aspetto importante riguarda il settore telefonia mobile. Sì, perché Wind, tra gli operatori, sembra essere quello con il catalogo più completo di smartphone abbinabili ad una delle sue tariffe. Anche i prezzi sono davvero interessanti.

Si può scegliere di abbinare uno smartphone senza anticipo, con anticipo oppure pagandolo in un’unica soluzione. In tutti e tre i casi il risparmio è garantito e sui top di gamma si attesta sempre sopra i 100 euro.