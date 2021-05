Chi ha detto che essere già clienti non porta vantaggi. WindTre ribalta la situazione e propone 6 offerte che permettono ai suoi clienti di migliorare le loro tariffe in prezzo o contenuti inclusi. Dedicate a giovani e anziani, ecco quali sono le promozioni attivabili a maggio, un mese che sta promettendo davvero bene.

6 offerte davvero speciali per chi è già cliente WindTre

Queste 6 nuove offerte per i già clienti sono proposte da WindTre in favore di giovani e persone anziane. Hanno incluso nel bundle qualcosa di utile per ognuna delle due categorie. Sono tariffe dedicate che cercano di venire incontro alle loro particolari esigenze.

Partiamo da quelle per i giovani dalla più economica alla più completa. Poi vi descriveremo quella per le persone anziane realizzata in collaborazione con Senior Italia FederAnziani.

Tariffe per i giovani che amano i social, la musica e i giochi online

Per i futuri streamer che amano giocare online, ma anche per chi ascolta musica o utilizza molto i social, WindTre ha impacchettato 5 offerte davvero speciali. Dedicate al mondo dei giovani offrono tanti giga ad un prezzo imbattibile. Eccole, in ordine dalla più economica a quella più completa.

Junior con Easy Pay è l’offerta WindTre dedicata agli under 14. Infatti a soli 6,99 euro al mese sono inclusi: minuti illimitati per le numerazioni WindTre e 100 minuti verso tutti. 200 SMS e 60 GB di traffico dati. Costo della SIM 10 euro una tantum. Attivazione a 6,99 euro con un vincolo di 24 mesi. Ecco il link per attivare l’offerta. Junior+ con Easy Pay invece rispetto alla precedente aggiunge al bundle minuti illimitati verso tutti a 8,99 euro al mese. Le altre condizioni restano invariate. Costo della SIM 10 euro una tantum. Attivazione a 6,99 euro con un vincolo di 24 mesi. Ecco il link per attivare l’offerta. Junior Crew a differenza delle precedenti è dedicata agli under 16. A 9,99 euro offre minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico dati. Costo della SIM è di 10 euro una tantum. Attivazione a 6,99 euro con un vincolo di 24 mesi. Ecco il link per attivare l’offerta. Young con Easy Pay invece è l’offerta WindTre dedicata agli under 30. Offre a 11,99 euro al mese: minuti e SMS illimitati e 80 GB di traffico dati. Attivazione a 6,99 euro con un vincolo di 24 mesi. Costo SIM 10 euro una tantum. Ecco il link per attivare l’offerta. Young 5G Easy Pay infine, rispetto alla precedente, offre a 14,99 euro al mese 100 GB di traffico dati in 5G Priority Pass. Tutto il resto rimane identico. Ecco il link per attivare l’offerta.

Offerta dedicata agli anziani

Grazie alla collaborazione con Senior Italia FederAnziani WindTre ha realizzato un’offerta dedicata alle persone anziane e alle loro esigenze: