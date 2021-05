I prezzi bassi lanciati da Esselunga convincono sempre di più gli utenti all’acquisto della tecnologia generale, riuscendo nel frattempo a risparmiare anche ingenti quantitativi di denaro, rispetto naturalmente agli stessi listini del periodo.

La campagna promozionale attualmente attiva nei punti vendita, tratta la solita offerta tech, ovvero una soluzione mirata su un singolo modello mobile (o comunque di tecnologia generale), raggiungibile con un quantitativo di scorte estremamente limitato. Gli acquisti, come specificato, potranno essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, entro e non oltre il 26 maggio 2021.

Esselunga: gli sconti sono sempre migliori

Gli sconti attivati da Esselunga coinvolgono uno smartphone appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9, un terminale disponibile all’acquisto a soli 99 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 64GB di memoria interna.

La scheda tecnica parla di un dispositivo effettivamente in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, senza sorprese particolari, se non per la presenza di una batteria decisamente convincente da 5’020mAh, la quale è in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone dalla durata invidiabile.

Il prodotto è disponibile completamente sbrandizzato, con garanzia di 24 mesi, e ricordiamo che l’acquisto sarà effettuabile solamente presso i punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale dell’azienda. Se volete conoscere il modello in promozione, prima di recarvi in negozio, dovete collegarvi alla pagina dedicata.