Esselunga ha nuovamente la meglio su alcuni dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una soluzione allettante, ed assolutamente in grado di convincere moltissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti.

Il volantino attuale affonda le proprie radici nella cosiddetta offerta tech, ovvero una soluzione mirata sul singolo prodotto, il cui acquisto potrà essere completato in via esclusiva presso i punti vendita fisici, non online. Le scorte, sebbene la campagna risulti essere attiva fino al 26 maggio 2021, sono veramente molto limitate, di conseguenza dovrete affrettare la scelta, poiché potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: quale è lo sconto

Lo sconto su cui affonda le proprie radici il volantino Esselunga è mirato sullo Xiaomi Redmi 9, uno smartphone molto economico, da qualche mese ormai in vendita sul mercato nazionale, ed oggi acquistabile, nella variante da 64GB di memoria interna, alla modica cifra di soli 99 euro.

La scheda tecnica parla di un terminale in linea con la fascia di posizionamento, poiché comunque ha un display da 6.53 pollici (risoluzione FullHD), processore octa-core a 2GHz di frequenza di clock, 4GB di RAM, 4 fotocamere nella parte posteriore (di cui la principale è da 13 megapixel), nonché un’ottima batteria da ben 5’020mAh.

Il prodotto potrà essere acquistato, come anticipato, solamente nei punti vendita Esselunga, in versione completamente no brand, di conseguenza gli aggiornamenti saranno rilasciati direttamente dal produttore, e non da uno specifico operatore telefonico. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Esselunga.