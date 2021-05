Tra le diverse voci trapelate sul web riguardante il lancio di un nuovo livello HiFi di Apple Music, una nuova grafica trovata all’interno della piattaforma Apple Music sul web ha sicuramente confermato un’ipotesi. Apple sta pianificando di annunciare una nuova funzione di streaming audio senza perdita di dati (HiFi lossless) per gli abbonati di Apple Music.

Scoperto dal designer, Stijn de Vries, un nuovo logo ‘Lossless’ è stato trovato all’interno della piattaforma Apple Music sul web. C’è anche un secondo logo che dice “Hi-Res Lossless”. É probabile che queste immagini rappresentino una forma di badge accanto a brani compatibili con lo streaming audio Lossless.

Apple annuncerá molto presto la nuova opzione HiFi

Diversi riferimenti all’audio Lossless e persino Dolby Atmos sono stati giá trovati all’interno di Apple Music. I riferimenti indicano che le tracce in Apple Music saranno presto disponibili in due formati lossless di qualitá superiore. Anche l’app per Android é stata analizzata ed alcune stringhe nel codice suggeriscono che lo streaming consumerá fino a 36MB di dati per una singola traccia.

Tuttavia, non c’è alcuna menzione in questo codice di Dolby Atmos o Dolby Audio. La menzione fatta nell’app web, invece, potrebbe significare che alcuni brani verranno etichettati in questo modo e potrebbero supportare la funzione Spatial Audio di Apple che si trova nelle AirPods Pro e AirPods Max.

La scorsa settimana, una voce aveva indicato che la societá avrebbe annunciato questa nuova opzione martedí 18 maggio, insieme al rilascio degli AirPod di terza generazione. Apple ha iniziato ad affermare che un annuncio importante “cambierá la musica per sempre” e sembra che questo annuncio sará la conferma di quanto ipotizzato fino ad ora.