Apple potrebbe presto rilasciare una risposta alla nuova funzionalitá HiFi di Spotify. Alcuni leaker hanno scoperto all’interno del codice iOS 14.5 beta 1 che la societá menziona l’audio “senza perdita di dati” nell’app Music, suggerendo che un’opzione di altá qualitá potrebbe arrivare su Apple Music. Il codice fa anche riferimento a Dolby Atmos e Dolby Audio, anche se non è chiaro se il suono HiFi sará disponibile tramite il servizio di Apple.

La scoperta è avvenuta poco dopo che Hits Daily double ha diffuso una voce non confermata secondo cui Apple stava pianificando un servizio “ad alta qualitá” nelle prossime settimane. A quanto pare, questo servizio potrebbe essere proprio quello in questione. L’opzione costerebbe circa € 10 al mese e presumibilmente verrebbe rilasciato insieme agli AirPods di terza generazione.

Apple Music HiFi potrebbe essere introdotto con le AirPods serie 3

Probabilmente non vedremo la funzione molto presto, ammesso che esista davvero e sia in arrivo. Apple ha giá rimosso il codice da iOS 14.6 beta 2, suggerendo che è stato incluso prematuramente. Forse la societá non vuole rovinare i suoi piani o ha avuto dei ripensamenti sul servizio. Se lo streaming ad alta qualitá arrivasse con iOS 14.6, potrebbe essere una buona idea per Apple.

Spotify HiFi arriverá in alcuni paesi durante il 2021 e Apple potrebbe anticipare il suo rivale di settimane. L’offerta potrebbe anche colpire alcuni concorrenti che attualmente offrono un piano di abbonamento audio lossless, come Tidal. Il suono senza perdita di dati potrebbe anche essere un punto di forza per le AirPods Max.

Apple Music con un piano di abbonamento HiFi potrebbe essere un’ottima accoppiata con le cuffie high-end EarPods Max. Non ci resta che attendere nuove notizie.