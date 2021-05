Continuano le novità comunicate dalla piattaforma di streaming on demand più amata di sempre. Come tutti i suoi fan sanno molto bene, Dark si è fermata dopo tre stagioni. Fino ad oggi il nulla, non si è più saputo più niente. Ma le cose sono cambiate in un attimo. Qualcosa è in arrivo e si prevede un boom di visioni. Dai creatori di Dark ecco 1899, una nuova serie TV Netflix che farà viaggiare, ma non nel tempo. Disponibile anche il teaser trailer.

1899 sarà la serie evento realizzata dai creatori di Dark

Parlando di 1899, ma riferendosi alla loro precedente creazione, Jantje Friese e Baran bo Odar, gli ideatori di Dark, hanno dichiarato su Deadline: “Potete stare tranquilli, però. Sarà qualcosa di strano e folle“. Questo titolo, secondo quanto si può intuire dal teaser trailer non ci farà viaggiare nel tempo, bensì in mare.

Un viaggio in ciò che accomuna il genere umano, il mistero e soprattutto la paura. In questo trailer breve, ma intenso si possono percepire i sapori del buon vecchio Dark. Contrariamente a quanto si possa pensare, però, sarà tutto molto diverso.

1899 sarà un viaggio insieme a una nave di migranti partita da Londra alla volta di New York. La narrazione, in puro stile Dark, si incrocerà inevitabilmente con un’altra imbarcazione creando una serie di eventi incredibili.

“Tutti i passeggeri della nave hanno segreti che non vogliono svelare” avrebbero anticipato gli ideatori di Dark. E hanno anche aggiunto: “Al centro c’è la questione di ciò che ci unisce e di ciò che ci divide e di come la paura possa essere un fattore scatenante per quest’ultimo“.

Una novità da non perdere

Questa nuova creazione sarà sicuramente una novità da non perdere come lo è stata Dark. 1899 promette suspense e mistero. Inoltre anche il cast sarà davvero ricco. Infatti sempre Jantje Friese e Baran bo Odar hanno rivelato: “Ciò che ci ha veramente collegati a questa idea è stato il concetto di avere uno spettacolo veramente europeo con un cast misto di diversi paesi“.

Con Dark fu la scomparsa di due bambini a rivelare le doppie vite di quattro famiglie e le loro relazioni tormentate. Con 1899 sarà una nave inaspettata a mettere in crisi tutto il sistema fatto di segreti dei migranti in viaggio verso New York.